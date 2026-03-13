Fofana: “Mi sento sempre più milanista. Devo migliorare in fase realizzativa”

13/03/2026 | 19:31:22

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club.

Queste le sue parole: “Era il settimo derby contro l’Inter, partita dopo partita mi sento un po’ più milanista”.

Le sue qualità: “Sono un giocatore che negli ultimi 25-30 metri mi piace prendermi il rischio, rischi che non troviamo spesso in Serie A. A volte sono passaggi sbagliati, a volte invece il passaggio va a buon fine”.

Il suo ruolo e quello che gli chiede Allegri: “Non è un ruolo facile quello di stare tra le linee, avere la velocità, fare il controllo giusto, fare il passaggio giusto per gli attaccanti, guardare prima gli altri…. Non è facile, ma sto ancora imparando. Mese dopo mese devo dire che ho fatto veramente un passo in avanti”.

La Lazio ed il finale di stagione: “Abbiamo voglia di fare bene, dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra stagione. Dovremo fare le cose giuste e bene per portare i tre punti a casa”.

Foto: sito Milan