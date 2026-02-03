Fofana: “L’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso. Con la palla posso ancora migliorare”

04/02/2026 | 00:02:58

Fofana ha parlato a DAZN dopo Bologna-Milan: “Stasera mi valuto abbastanza bene a livello tattico, era una partita un po’ difficile contro una squadra che gioca uno contro uno. Dovevamo essere un po’ cattivi e giocare con maturità. A livello personale stavo bene, anche a livello di fisicità. Ma con la palla posso sempre fare di più. E’ stato il Milan di Rabiot, Maignan, Nkunku e mio? Non siamo solo noi quattro, siamo insieme tutta la squadra. È sempre bene dare un abbraccio a chi ha fatto bene come Adri stasera o Nkunku, che ha iniziato piano ma ora è un calciatore di alto livello. Siamo tutti uniti. L’obiettivo è fare meglio dello scorso anno”.

foto x milan