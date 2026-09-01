Fofana, la Roma non c’era. Il Lione in chiusura per il centrocampista

01/09/2026 | 16:18:07

Youssouf Fofana sarà un nuovo centrocampista dell’Olympique Lione. Una richiesta precisa di Fonseca, a lungo il Galatasaray è stato in corsa, adesso la scelta è definita in prestito oneroso di circa 2 milioni con diritto di riscatto a 12–13 milioni. Fofana era stato accostato in mattinata alla Roma, ma non ci sarebbero stati margini a prescindere dal tentativo Chelsea (subito arenatosi) per Manu Koné.

foto x milan