Fofana: “Ho lavorato per tornare al top. 9 punti in più? Dobbiamo averli anche a fine stagione”

02/01/2026 | 20:10:20

Fofana ha parlato a Sky prima di Cagliari-Milan: “Se abbiamo 9 punti in più rispetto all’anno scorso va bene ma dobbiamo averli anche alla fine. Contro le piccole abbiamo più il possesso e quindi vogliamo fare gol. Lavoriamo su questo per prendere meno gol possibile, fino alla fine. Sto bene, ho lavorato per tornare il più presto possibile nell’undici titolare. Adesso vediamo se sono al 100%”

Foto: insta fofana