Foden: “Tecnicamente è la migliore Inghilterra che abbia mai visto”

Phil Foden, calciatore del City e dell’Inghilterra a concesso un’intervista a Daily Mail, dove ha parlato della sua Nazionale e delle sue ambizioni sul futuro. Di seguito le sue parole: “Devo segnare nelle partite che contano per essere considerato un Top Player. Un giorno spero di raggiungere il livello di Messi, Mbappè e Ronaldo. ” Ha poi continuato l’intervista parlando della forza dei Tre Leoni: “Tecnicamente è la migliore Inghilterra che abbia mai visto. Siamo forti in tutti i ruoli. Siamo pronti per questo Mondiale.”

Foto: Twitter Euro 2020