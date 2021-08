Foden sull’infortunio che gli è costato la finale di Euro 2020: “Sono scoppiato a piangere, ero devastato”

Phil Foden ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK confermando che sarà fuori per tre o quattro settimane a causa del problema al piede che gli ha fatto saltare la finalissima di Euro 2020 contro l’Italia: “Spero di poter tornare a giocare presto. Mi fa ancora un po’ male, è stato un peccato che sia successo prima della finale dell’Europeo ma sto lavorando sodo in palestra.

Ricordo di aver parlato con il CT quando mi sono infortunato e sono scoppiato a piangere, ero devastato per il fatto che ero infortunato. Ma volevo solo che la squadra ha vincesse, è un peccato che non ci siamo riusciti”.