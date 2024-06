Phil Foden ha lasciato per un giorno il ritiro della Nazionale inglese in Germania per la nascita del terzo figlio, messo alla luce nelle scorse ore dalla compagna Rebecca Cooke.

Anche la Football Association ha confermato: “Phil Foden ha temporaneamente lasciato il campo base dell’Inghilterra ed è rientrato a Royuame-Uni per una questione familiare urgente”

Foto: twitter personale