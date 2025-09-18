Foden: “Il Napoli è una squadra da incubo, lo hanno dimostrato. Per noi è un inizio perfetto”

18/09/2025 | 23:23:22

Intervistato da TNT Sports, l’MVP di Manchester City-Napoli Phil Foden ha commentato la vittoria sui campani: “È un inizio perfetto, l’avversario era molto difficile da affrontare. Gli azzurri sono una squadra da incubo da battere, lo abbiamo visto oggi. La loro struttura, come si mantengono, lasciano spazi minimi. Si tratta di saper passare la palla al momento giusto e cercare di rompere le linee. Penso che siamo stati piuttosto intelligenti, non abbiamo concesso troppe palle perse in zone difficili. Nel complesso, una prestazione solida”.

Foto: Instagram City