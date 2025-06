Foden-Doku, il Manchester City vince all’esordio con il Wydad (2-0). Espulso Lewis

18/06/2025 | 20:00:20

Il Manchester City di Pep Guardiola inizia con una vittoria il suo cammino nel Mondiale per Club: 2-0 al Wydad Casablanca. I Citizens chiudono la pratica nella prima frazione di gioco, sbloccando la gara dopo appena 2′ grazie alla rete di Phil Foden. Al 42′ il raddoppio firmato da Jeremy Doku per il 2-0 definitivo. Nella ripresa il Manchester rimane anche in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Rico Lewis.

Foto: Instagram City