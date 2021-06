Foda: “L’Italia è stata la più convincente fino ad ora. Ma noi ci proveremo, sognare è lecito”

Conferenza stampa in casa Austria dove ha presentato la sfida contro l’Italia di domani, il CT Franco Foda.

Queste le sue parole: “La squadra ha fatto qualcosa di spettacolare, ora vogliamo passare ai quarti. O almeno ci proveremo. Vorremmo andare a Monaco di Baviera, siamo molto fiduciosi. Ci siamo concentrati, siamo pronti”.

Sull’Italia “Ha convinto dall’inizio, è forte anche in transizione. Dobbiamo stare attenti a non fare errori quando ripartiamo da dietro. Penso che l’Italia sia stata la più convincente: anche nella terza gara, dove ha cambiato, ha giocato bene. E’ un’insidia. E’ un peccato non esserci allenati a Wembley e il fatto che potranno esserci pochi tifosi. L’Italia ha rispetto per noi, sono certo: ci avranno analizzati. Giochiamo bene. E’ difficile valutare le nostre chances ma anche col 10% puoi fare tanto”.

Su Grillitsch e Hinterregger “Si sono allenati bene, ci sono domani. Non esserci allenati a Wembley ora non ci cambia il programma, domani sarà lo stesso”.

Su Arnautovic e sulle scelte “Dopo una bella partita hai qualche idea: l’Italia ha uno stile di gioco diverso, serve analizzare ogni dettaglio ma non farò così tanti cambi rispetto all’ultima. Dal punto di vista tecnico, magari, cerco di fare qualche modifica in possesso e in non possesso”.

Le sue radici italiane: “Non sarei per niente dispiaciuto o triste anche se mio padre è italiano. Vivo in Austria, sono il CT dell’Austria e abbiamo già scritto la storia per essere agli ottavi. Sarei contentissimo di andare ai quarti battendo l’Italia”.

Foto: Wikipedia