Focolaio nel Belenenses, il club chiede il rinvio per la sfida contro il Vizela

Il Belenenses ha giocato con soli nove uomini nella sfida contro il Benfica sabato scorso a causa del focolaio di Covid-19 scoppiato nel gruppo squadra. Si è parlato tanto della vicenda in Portogallo, eppure né la Federazione, né la Lega calcio hanno ancora rinviato la prossima gara del club allenato da Filipe Cândido. Ecco la nota ufficiale del Belenenses, che chiede il rinvio contro il Vizela, gara in programma lunedì prossimo: “Come già comunicato alla Lega, l’intera rosa della squadra professionistica e dell’Under 23 del Belenenses, ad eccezione di un giocatore che si trova in Sudafrica, sarà in isolamento fino al 10 dicembre. Tutti i membri dello staff tecnico sono in isolamento. Abbiamo seguito gli ordini delle autorità sanitarie nel contesto della pandemia da coronavirus, è un chiaro caso di forza maggiore. in virtù di ciò, i giocatori del Belenenses non possono allenarsi. Nessun giocatore, nessun allenatore e nessun membro dello staff medico potrà presentarsi a Vizela per la partita in programma lunedì prossimo. Sono obbligati per legge a rimanere a casa.

È primo ed essenziale obbligo della Lega difendere l’integrità delle competizioni. Secondo l’art. 8 del suo Statuto, la Lega ed i suoi organi e associati devono osservare, tra gli altri, i principi di legalità, uguaglianza, etica, lealtà e la tutela del buon nome del calcio professionistico.

Ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento di Gara, la Lega ha l’obbligo d’ufficio di non consentire lo svolgimento di una partita qualora, per cause di forza maggiore, essa non possa o non debba essere disputata.

Nel caso specifico tali condizioni non sono garantite, in quanto una delle squadre non può allenarsi e non può schierare un solo giocatore, allenatore o membro dello staff tecnico e medico.

In questi termini, è strano che la Lega non abbia ancora rinviato la partita tra Vizela e Belenenses. È urgente che ciò venga fatto; in questo modo si eviterà il ripetersi della vergogna – e degli stessi rischi – della partita tra Belenenses e Benfica, in cui la Lega non ha rispettato questi obblighi statutari e regolamentari".