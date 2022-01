Focolaio Covid nel Liverpool: chiesto il rinvio della sfida di Carabao Cup contro l’Arsenal

Il Liverpool, dopo il numero crescente di sospetti casi positivi al Covid nel gruppo squadra, ha richiesto ufficialmente alla federazione inglese il rinvio della semifinale di Carabao Cup contro l’Arsenal in programma giovedì sera. Attese quindi decisioni in merito.

We can confirm an application has been submitted for the postponement of Thursday’s Carabao Cup semi-final, first-leg tie with Arsenal due to an escalating number of suspected positive COVID-19 cases and player availability.

— Liverpool FC (@LFC) January 4, 2022