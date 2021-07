Focolaio Covid: annullata l’amichevole del Bari contro il Legnago. La nota

Annullata l’amichevole di sabato 31 luglio tra Bari e Legnago, a causa del focolaio Covid che sta dando molte noie al club pugliese. Ecco la nota ufficiale:

“Temperatura scesa di colpo sotto i 20°C in valle con pioggia persistente e vento che hanno accompagnato il lavoro giornaliero del gruppo biancorosso.

Questa mattina due gruppi si sono alternati in campo: attivazione muscolare, poi circuiti di potenziamento muscolare con successiva trasformazione in campo e lavoro specifico per il reparto difensivo. Al pomeriggio programma dedicato a circuiti tecnici ed esercitazioni tattiche a tutto campo 11 contro 0.

In considerazione dell’attuale modalità di ‘allenamenti individuali’, anche l’amichevole contro il Legnago, prevista inizialmente per sabato 31 luglio, è stata annullata.

In programma per domani un nuovo ciclo di tamponi per il gruppo squadra. Le sedute sono aperte al pubblico, ma si ricorda che, in ottemperanza ai protocolli sanitari in vigore, non sono possibili assembramenti di nessun genere, nè possibilità di autografi o selfie con il gruppo squadra”.