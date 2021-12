Focolaio Covid al Manchester United: rinviata la gara di questa sera contro il Brentford

L’allarme Covid torna a farsi sentire con prepotenza anche in Inghilterra. Dopo aver chiuso in via precauzionale il centro sportivo di Carrington, il consiglio della Premier League ha deciso di optare per il rinvio di Manchester United-Brentford, in programma per questa sera. Nei Red Devils è emerso un focolaio che ha coinvolto membri dello staff e giocatori. Lo stop della squadra allenata da Rangnick si aggiunge a quello del Tottenham che ha già saltato una partita di campionato e una di Conference League contro il Rennes a causa sempre di un focolaio.

FOTO: Instagram United