Fluminense, parla Renato Gaúcho: “Giocare per vincere, sempre”

17/06/2025 | 09:46:40

In vista della sfida di stasera contro il Borussia Dortmund al Mondiale per Club, Renato Gaúcho non lascia spazio a dubbi: “La mia squadra rispetterà qualsiasi avversario, sia all’inizio che durante la competizione, ma giocherà sempre per vincere. Questo è il modo in cui lavoro con il mio gruppo, non solo qui, ma in ogni club dove sono stato. Non importa la competizione, non importa l’avversario, la mia squadra deve sempre scendere in campo con l’obiettivo di portare a casa la vittoria.” Il Fluminense si presenta dunque con l’obiettivo di fare la voce grossa, senza paura, in una competizione storica e prestigiosa. Foto: sito Fluminense