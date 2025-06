Fluminense, Freytes: “Conosciamo la forza dell’Inter. Giocheremo il nostro calcio e poi si vedrà”

28/06/2025 | 19:10:48

Il calciatore della Fluminense, Freytes, ha parlato a CNN Brasil, analizzando il prossimo impegno al Mondiale per Club contro l’Inter di Cristian Chivu: “Sarà una squadra molto tosta, non solo gli attaccanti, ma tutta la squadra. La verità è che sono una squadra molto forte, lo abbiamo visto. L’Italia ha un campionato molto forte. Speriamo che sia un grande spettacolo, e oggi, in Coppa del Mondo, si è visto che questo vale per tutti. Quindi speriamo che tutto vada per il meglio e che potremo portare gioia alla nostra gente”.

Foto: X Borussia