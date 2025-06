Fluminense, buone notizie per Renato: Soteldo e Thiago Silva verso il rientro contro l’Inter

29/06/2025 | 15:14:59

Arrivano segnali incoraggianti per il tecnico del Fluminense, Renato Portaluppi, in vista della sfida contro l’Inter , valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Secondo quanto riportato da UOL Esporte, l’attaccante venezuelano Yeferson Soteldo ha completato la fase di recupero negli Stati Uniti dopo l’infortunio muscolare subito nelle scorse settimane ed è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Soteldo potrebbe rappresentare un’arma in più per l’allenatore verdegranata, grazie alla sua versatilità offensiva, che gli consente di agire sia da esterno che da centrocampista avanzato. Anche Thiago Silva, assente nella gara precedente contro il Mamelodi Sundowns per un fastidio muscolare, è tornato ad allenarsi con i compagni e punta al rientro proprio contro i Nerazzurri.

Foto: Instagram Thiago Silva