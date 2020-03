Floro Flores sbotta contro i politici: “Avete messo l’Italia al tappeto e c’è chi dà la colpa ai calciatori!”

Antonio Floro Flores, ex attaccante di Chievo, Udinese e Casertana, ha sbottato pubblicamente contro i politici dopo le accuse rivolte ai calciatori per via degli alti ingaggi: “Avete rotto! Prima dicevate che potevamo svolgere la nostra vita regolarmente, ora è tutto chiuso e blindato… La colpa? Dei calciatori che guadagnano troppo! Mah… Almeno noi proviamo a far divertire le persone! Voi cosa fate? Avete messo l’Italia al tappeto. Vorrei dire a tutti questi geni che parlano sempre dei calciatori, a prescindere che io non lo sia più, che quando c’è da aiutare qualcuno e fare beneficenza la nostra categoria non si tira mai indietro. Pensassero i politici a ridursi lo stipendio e si risolverebbero il 50% dei problemi”.

Foto: Floro Flores Facebook