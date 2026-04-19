Floro Flores: “Mi impressionano Italiano, De Zerbi e Fabregas. Prima di Benevento volevo lasciare il calcio”

19/04/2026 | 11:10:27

Intervistato da Tuttosport, Floro Flores, tecnico promosso in Serie B con il Benevento, ha parlato dei suoi modelli: “Montella e Palladino? Loro sono bravissimi, ma di allenatori in questi anni ne ho seguiti pochi. Mi hanno colpito, in particolare, quelli che vedevo da calciatore. A chi mi riferisco? Spalletti in primis. Adesso mi impressionano i percorsi di Italiano, De Zerbi e Fabregas. Amo un calcio propositivo, parto sempre da lì. Fino a qualche mese prima di Benevento volevo solo smettere e godermi la famiglia, mi sono perso tanti momenti belli con mia moglie e i miei figli”.

foto sito benevento