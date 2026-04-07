Floro Flores: “Gioia incredibile per la Serie B. Paragonabile alla nascita di un figlio”

07/04/2026 | 17:47:31

Antonio Floro Flores, tecnico del Benevento, fresco di promozione in Serie B, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport per raccontare le emozioni del traguardo appena raggiunto: “Al triplice fischio dell’arbitro non ci credevo. Ho continuato a chiedere se fosse finito il match del Catania. È stata la prima vittoria nella mia carriera”.

Come ha vissuto la sua ascesa in così pochi mesi? “Tutto è iniziato con Pasquale Foggia poi tutto è successo in due anni e mezzo. Dalla finale degli allievi nazionali, poi la primavera e infine la prima squadra. È successo tutto all’improvviso. Devo ancora metabolizzare il tutto. È stata una gioia paragonabile alla nascita di uno dei miei figli”.

Da allenatore come valuta il percorso di suo figlio Armando Floro Flores nelle giovanili della Fiorentina? “Da padre sono innamorato dei miei figli. Quando poi riesco a distaccarmi vedo un ragazzo di talento, con tanti margini di crescita. Però so che per fare una carriera importante di strada ne deve fare ancora tanta. Da padre ci parlo poco di calcio perché non sono obiettivo. Deve essere aspettato e aiutato e la Fiorentina è un club dove sanno lavorare bene con i ragazzi”.

Foto: facebook personale