La vicenda scommesse ha suscitato diverse reazioni da parte degli addetti ai lavori. Particolarmente dura quella di Antonio Floro Flores, ex attaccante e attualmente allenatore, che su Instagram ha pubblicato una storia brevissima ma con pochi giri di parole: “Se non si inizia a radiare, non si risolverà mai. Diamogli i premi rinnovi e la Nazionale…”.

Foto: Instagram personale