FLORINEL COMAN, UN ESORDIO DA URLO

Il Cagliari ha vinto un importantissimo scontro diretto per la salvezza contro il Parma, ieri pomeriggio. Un successo per 2-1 che porta la firma anche del nuovo arrivato in Sardegna, l’attaccante Florinel Coman, classe 1998, acquistato per sostituire Lapadula, ceduto allo Spezia.

L’attaccante romeno, pochi istanti dopo il suo debutto, insacca la rete del 2-0 del Cagliari. Scelta coraggiosa ma vincente di Davide Nicola. che punta sull’attaccante appena arrivato dal Qatar, dall’Al-Gharafa. Il romeno, poco più di un minuto dopo dal suo ingresso, punta Delprato e scarica un destro terrificante imprendibile per Suzuki. Un gol pesantissimo al debutto. Coman si è anche preso la 9 di Lapadula, un azzardo, ma per ora vincente. Esordio migliore non poteva esserci per il calciatore, consigliato da Razvan Marin. Un gol storico, se vogliamo, visto che è diventato il quarto straniero nella storia del campionato italiano nella classifica dei gol più veloci all’esordio (per l’esattezza 105 secondi dopo il suo ingresso in campo).

Certo, una rondine non fa primavera, ma Coman in pochi istanti ha cancellato i tanti dubbi sul suo conto, arrivati dalla Sardegna, sulla sua integrità fisica in particolare. Presentarsi, siglando un gol che vale 3 punti, non è da tutti.

Florinel è nato il 10 aprile 1998 in una cittadina vicino Costanza. Coman ha iniziato la sua carriera al Viitorul Costanza nel 2015, dopo aver militato nel settore giovanile. Vince un campionato nazionale nella sua seconda stagione completa con il club. Nel 2017 si è trasferito alla Steua Bucarest, con un accordo del valore di 3 milioni di euro. Con la Steaua, Coman ha vinto la Coppa della Romania nel 2019 e si è assicurato un altro titolo nazionale nella stagione 2023-24, durante la quale è stato il capocannoniere del campionato e nominato giocatore della stagione con uno score di 19 reti. Con lo Steaua debutta anche in competizioni europee, in Europa League e in Champions League, segnando in totale 9 gol, 1 in Champions. La scorsa estate 2024, ha guadagnato un trasferimento di 5.25 milioni di euro alla squadra qatariota dell’Al-Gharafa.

In Qatar, mette a referto 13 presenze e 3 gol, prima della chiamata del Cagliari nel mercato invernale.

Con la Nazionale rumena, Coman ha avuto sempre un rapporto di alti e bassi. Ha preso parte nel 2019 ai campionati europei 2021, segnando una doppietta nel 4-2 contro l’Inghilterra. Romania che si spinse fino alla semifinale, poi persa contro la Germania. Coman ha fatto il suo debutto con la Nazionale maggiore della Romania il 12 ottobre 2019, partendo titolare in una partita di qualificazione a Euro 2020 contro le Isole Faroe. Il 15 ottobre 2023, ha segnato il suo primo gol in nazionale maggiore nella vittoria per 4-0 nelle qualificazioni a Euro 2024 contro Andorra. Ha collezionato sette presenze nella competizione, tra cui una partenza nella vittoria finale per 1-0 sulla Svizzera, che ha assicurato alla Romania il primo posto nel Gruppo I.

Il 7 giugno 2024, Coman è stato selezionato nella rosa per Euro 2024. Ha iniziato da titolare nella partita di apertura del girone contro l’Ucraina, contribuendo a una vittoria per 3-0. Romania che si è qualificata per gli ottavi ma Coman ha saltato la gara persa per 0-3 contro l’Olanda negli ottavi di finale a causa di un infortunio muscolare. Con la Romania conta 20 presenze e 2 gol.

Ha anche un passato burrascoso a livello personale e con precedenti con la giustizia. Il 22 febbraio 2021m infatti, Coman è stato fermato dalla polizia rumena per aver superato il limite di velocità mentre guidava sull’autostrada. Dopo l’ispezione, gli agenti, come si legge dalle cronache del periodo, hanno scoperto che aveva una patente ucraina falsa. Il 22 aprile 2024, dopo aver ammesso di aver acquistato il falso permesso online per 1.500 euro, Coman è stato condannato a 11 mesi, con sospensione condizionale della pena e gli è stato ordinato di svolgere servizi sociali.

Coman è una punta fisica, forte atleticamente e agile, può essere schierato anche come esterno d’attacco. Un giocatore moderno, molto duttile, con un buon senso del gol e buona tecnica. Un esordio di assoluto livello con il Cagliari che può avere un elemento di spessore per rincorrere la salvezza.

Foto: sito Cagliari