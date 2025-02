Florinel Coman, l’erede di Lapadula e la nuova scommessa del Cagliari

Dopo la cessione di Lapadula, il Cagliari aveva bisogno di rinforzi nel reparto offensivo. Proprio per questo motivo, la società sarda ha puntato su Florinel Coman sulla base di un prestito oneroso dall’Al-Gharafa. Il calciatore è atterrato nella città sarda ed è pronto a dare il via alla sua nuova avvenura in Serie A. Prima però, come sempre, si sottoporrà alle visite mediche per poi passare alla firma del contratto. “Sono molto felice di essere qui, sono pronto a giocare”, ha dichiarato il centravanti.

FOTO: X Al-Gharafa