Floriani Mussolini, che impatto con la Serie A: i numeri dell’esordio

30/08/2025 | 15:00:10

Grande impatto di Romano Floriani Mussolini con la Serie A. L’ex giocatore della Juve Stabia, passato alla Cremonese in estate, ha esordito ieri nella massima serie italiana contro il Sassuolo. Entrato al posto di Alessio Zerbin, negli 8 minuti in cui il centrocampista classe 2003 è sceso in campo è risultato fin da subito determinante per la seconda vittoria in campionato dei grigiorossi, che fanno così bottino pieno dopo la vittoria maturata a San Siro. Ingresso sul terreno di gioco all’82’, 7 tocchi totalizzati, un assist per il gol annullato a David Okereke, una grande occasione creata, 2 duelli vinti e 2 falli subiti, tra cui il calcio di rigore (realizzato da Manuel De Luca) conquistato per irregolarità di Alieu Fadera. È bastato davvero poco a Floriani Mussolini per entrare nel cuore del tifo cremonese.

Foto: X Cremonese