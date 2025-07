Floriani Mussolini: “La Cremonese è la scelta giusta per crescere. Sul mio ruolo…”

23/07/2025 | 14:45:04

Giornata di presentazioni in casa Cremonese, dove Romano Floriani Mussolini ha parlato per la prima volta da nuovo calciatore grigiorosso. Il difensore classe 2003, arrivato in prestito dalla Lazio con diritto di riscatto, ha spiegato i motivi della sua scelta: “Affrontare la Cremonese da avversario, in campionato e nei playoff, mi ha lasciato sensazioni molto forti. Il tifo, lo stadio e l’ambiente mi hanno convinto subito. Ho trovato un’organizzazione seria e un centro sportivo all’altezza”. Determinato fin dall’inizio, il giovane esterno ha voluto aggregarsi da subito al gruppo: “Era fondamentale esserci già dal raduno. Con i compagni c’è già un bel feeling, il mister ci sta trasmettendo idee chiare sia in fase offensiva che difensiva”. Sul piano personale, Floriani Mussolini punta a una stagione di crescita: “Voglio migliorare nelle letture e nella doppia fase. Posso giocare su tutta la fascia: alla Lazio facevo il terzino, altrove sono stato impiegato più avanzato, anche quasi da attaccante con Zeman”. Umiltà e voglia di imparare sono i suoi punti fermi: “Servono testa bassa e lavoro, osservare i compagni più esperti e crescere giorno dopo giorno”. Fuori dal campo, si dedica allo studio universitario e racconta: “Sto studiando scienze dell’amministrazione dello sport e mi piacerebbe conoscere la città con la mia ragazza e il mio cane”. Infine, ha voluto mettere un punto sulle polemiche legate al suo cognome: “Non sono qui per questo. Io parlo sul campo. Punto e basta”.

Foto: insta cremonese