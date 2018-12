Florenzi: “Totti è la Roma. Kluivert? Un pazzo! Su Di Francesco e De Rossi…”

Alessandro Florenzi, terzino della Roma, si è intrattenuto in un simpatico botta e risposta davanti alle telecamere della Uefa proseguendo per associazioni di idee. Il primo pensiero che gli è passato per la testa è stato abbinato alla parola proposta. “L’inno della Champions League? Emozionante. A.S. Roma? Amore. De Rossi? Un grande capitano». E poi ancora: «El Shaarawy? Un grande compagno di squadra. Manolas? Chiacchierone. Kluivert? Un pazzo! Dzeko? Campione. Under? Un gioiello. Pellegrini? Un grande amico – prosegue Florenzi – Totti? La Roma. Eusebio Di Francesco? Il mister, che ti devo dire (ride, ndr)”.

Foto: Twitter ufficiale Champions League