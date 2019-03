Florenzi: “Sono caduto due volte e mi sono rialzato. Ma sarebbe stato difficile se…”

Alessandro Florenzi, nel giorno dopo la vittoria della Roma contro l’Empoli, ha parlato a margine di un evento contro il bullismo. Ecco le sue dichiarazioni: “Tutti i bambini devono sapere che il calcio prima di tutto è un gioco: devono andare al campo e divertirsi senza pensare che potrebbe essere un lavoro. Il mio gruppo è come una comitiva. Sono caduto due volte nella mia carriera e se vicino non avessi avuto il sostegno dei miei compagni sarebbe stato molto molto più difficile rialzarmi. Il gruppo può salvarti la vita. Bisogna sempre tendere la mano a chi è in difficoltà”, ha concluso Florenzi.

