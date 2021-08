Florenzi si presenta: “Champions obiettivo minimo. Ruolo? Lo stemma del Milan viene prima di tutto”

Dopo l’ufficialità giunta questa mattina, Alessandro Florenzi è a tutti gli effetti un calciatore del Milan. Il calciatore ha così parlato in conferenza stampa:

Sugli obiettivi del Milan

“L’Obiettivo minimo per la storia del Milan è tornare a giocare la Champions tutti gli anni, è quello che la società e i tifosi vogliono. E naturalmente anche la squadra vuole. Cercherò di aiutare il club e la squadra a prendere il posto che merita. Ho trovato un club preparato, impostato molto bene. Sono stato negli anni trattato da società organizzate e il Milan fa parte di queste. Scudetto? Tutte e sette le squadre forti della serie A possono arrivare lontani. Dobbiamo avere nella testa la voglia di vincere”.

Sul ruolo in campo

“Abbiamo incominciato a parlarne questa mattina, ci vorrà un po di tempo per ambientarmi, poco secondo me. Però sono un giocatore che si è sempre messo a disposizione delle squadre in cui è andato. Se c’è bisogno sarò sempre presente, pure al posto di Maignan. Lo stemma che hai davanti viene prima del nome che hai sulle spalle”.

Sulla sua voglia di rivincita

“Il Milan mi ha voluto perchè posso dare il mio supporto, darà tutto me stesso per la causa. La Roma ha fatto la sua scelta di mettermi da parte, ma la sua scelta la fatta due o tre anni fa, l’ho accettata a malincuore, tutti sanno che sono un tifoso della Roma, non è un segreto. Ma sono qui con una squadra che ha fiducia in me”.

Sul recente passato

“Il Valencia per motivi economici, il Psg ha preso un giocatore da 70 milioni, la Roma la scelta è stata tecnica, diciamo cosi perchè secondo me c’è qualcos’altro. L’ho accettata ma non credo sia una sfiducia nei confronti dell’allenatore. Ho messo un punto sulla Roma, ma ora farò parlare il campo”.

