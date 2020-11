Florenzi: “Serata speciale, faccio un applauso a tutti i miei compagni”

Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di RaiSport dopo la vittora ai danni della Polonia:

“Era una partita che sentivamo tanto. Però lo staff e il gruppo si è unito nei momenti di difficoltà. C’è grande fiducia tra di noi e abbiamo dei giocatori fantastici che si fanno trovare pronti.

Per me era una serata speciale, oggi si chiudeva un cerchio. Proprio quattro anni fa pensavo di non giocare più a pallone dopo un infortunio subito qui e oggi ho calcato il campo con la fascia da capitano al braccio.

Va fatto un applauso a tutti i miei compagni per come ha giocato l’Italia, abbiamo dato tutto come sempre“.