Florenzi saluta i tifosi del Valencia: “Grazie per avermi fatto sentire a casa”

E’ arrivato il momento dei saluti di Alessandro Florenzi con il Valencia. Il calciatore romano era passato in prestito al club spagnolo nello scorso mese di gennaio e tornerà alla base, in cerca di una nuova sistemazione. Florenzi ha affidato ad ‘Instagram’ il suo pensiero: “Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, solo grazie!”.

Foto: Profilo Twitter ufficiale Roma