Florenzi: “Roma in Champions? Spero di vivere tante emozioni da tifoso. Scudetto? Parola vietata”

07/09/2026 | 16:51:59

Alessandro Florenzi fa il punto sulla stagione della Roma tra il ritorno in Champions League e il sogno Scudetto. Le parole ai microfoni di Sky Sport.

Sul ritorno in Champions: “Sicuramente mi aspetto tante emozioni, quelle che ho vissuto sul campo e che spero di rivivere da tifoso. Mister Gasperini ha fatto un grande lavoro, mi aspetto tante belle cose”.

Sul campionato: “Penso che quello sia il primo obiettivo. Primo rientrare ancora in Champions League, poi da qui a dire altre parole che a Roma sono vietate ce ne passa. Vedremo in primavera quando si tireranno le somme dove sarà la Roma”.

Su Dybala: “Per come ha iniziato dico Dybala, quando sta bene diventa un giocatore di un’altra categoria. Spero possa fare bene quest’anno e continuare come ha iniziato, quando si accende lui si accende la Roma”.

Sulla favorita in Champions: “Per il PSG è il primo obiettivo stagionale da quando il presidente è lì e ha creato questa macchina perfetta capitanata da un allenatore straordinario che ha cambiato la testa di molti. Sarà una delle super favorite. Per me vincerà il Barcellona, perché vincere 3 volte di fila sarebbe davvero straordinario”.

Foto: X Champions League