Florenzi: “Rispetto le scelte di Fonseca, la Roma viene prima di tutto”

Sono state poche le apparizioni di Alessandro Florenzi nelle ultime gare giocate dalla Roma. Appena 87 minuti nelle ultime 5 giornate di campionato e soli 6 minuti in Europa League. Nonostante lo scarso minutaggio, il ct Roberto Mancini lo ha convocato in Nazionale e ieri sera lo ha proposto titolare nella gara giocata contro la Bosnia. Ai microfoni di SportMediaset, il terzino giallorosso ha parlato di come sta vivendo le scelte di Fonseca: “Con la Bosnia non ho giocato per rispondere a Fonseca ma per me stesso, voglio dare il mio contributo alla Roma il più presto possibile e mettere in difficoltà Fonseca ma rispetto le scelte che sta facendo. Dal canto mio continuerò ad allenarmi al massimo come sempre, anche perché devo dare il buon esempio in quanto capitano. La Roma come sempre viene prima di tutto, se l’allenatore fa le sue scelte io devo stare in silenzio e lavorare.”

Foto: Profilo Twitter ufficiale Roma