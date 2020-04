Florenzi: “Prima del ritorno col Liverpool, Roma sembrava Baghdad. Rimonta Barça? L’unico a non crederci…”

Alessandro Florenzi torna a parlare della Roma. Il terzino, attualmente in prestito al Valencia, è intervenuto così nel corso di una diretta Instagram con Max Biaggi: “La rimonta contro il Barcellona? Dopo il 4-1 dell’andata avevamo delle sensazioni strane. Non ci sentivamo battuti e ci ripetevamo che se avessimo fatto la partita della vita ce l’avremmo potuta fare. Su venticinque giocatori in ventiquattro ci credevamo ciecamente. Uno solo diceva che saremmo usciti ed era Manolas, per questo quando segnò il 3-0 mi metto le mani tra i capelli. E’ stata la partita della vita. Mi vengono i brividi ancora oggi. Il ritorno con il Liverpool? Quando siamo arrivati con il pullman allo stadio sembrava di stare a Baghdad. E’ stato bellissimo, mi vengono ancora i brividi”, ha chiuso Florenzi.

Foto: Twitter ufficiale Roma