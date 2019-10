Florenzi: “Notizie false su di me. Ora dobbiamo dare tutto in campo”

Alessandro Florenzi è intervenuto ai microfoni di Roma TV a pochi minuti dalla gara contro il Gladbach in Europa League. Ecco le sue parole: “Voglio rassicurare tutti che sto bene. Questa mattina sono uscite false notizie su di me. So che ormai fare articoli sugli infortunati va di moda. Di recente ho avuto questa influenza ma l’ho superata ormai. Ci vorranno altri allenamenti ma sto bene, voglio dare il mio contributo. Ora dobbiamo giocare tutti insieme, andando su ogni pallone come fosse l’ultimo. Vogliamo dare tutto in campo per rendere felici i nostri tifosi”, ha chiuso Florenzi.

Foto: Twitter ufficiale Roma