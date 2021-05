Florenzi: “L’Inter mi vuole? Fa piacere, ma preferisco i fatti. Barella esploderà definitivamente all’Europeo”

Alessandro Florenzi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo futuro: “Ovviamente fa piacere essere accostato a un top club come l’Inter, ma non faccio attenzione alle voci di mercato. Preferisco i fatti, ora do il mio meglio e le mie energie tutte al PSG per ripagare la fiducia. Poi si vedrà. Kean potrà fare un grande Europeo, ma so per certo che Barella esploderà in modo definitivo”.

Foto: Sito ufficiale Figc