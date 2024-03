Florenzi: “Leao un mix tra Mbappé e Neymar. Ho litigato con un tifoso della Fiorentina…”

Pioli? Lui è veramente una brava persona, ogni volta si parla di quanto possa essere forte un giocatore o un allenatore, io penso che prima venga l’uomo e poi il professionista, quindi quando vedo che davanti c’è una brava persona muoio dentro al campo per far sì che vada tutto bene, come del resto fanno gli altri. Nel riscaldamento di oggi ho litigato con un tifoso della Fiorentina perché in un ambiente sano ha detto talmente tante cattiverie, che non è uguale a essere razzista ma non è una cosa giusta per quello che mi riguarda. Il razzismo non è la stessa cosa, da giocatori abbiamo tutte le telecamere davanti e non portiamo a caso undici bambini in campo, perché siamo noi a dover dare l’esempio. Tutto parte dal rispetto, dentro e fuori dal campo. Leao? Il momento è buono, il merito è al 99,9% di Rafa, io con lui non c’entro niente. Cerco solo di punzecchiarlo nel momento giusto e di dargli la carota quando tutti lo attaccano. Ma dicendo questo non vuol dire che sia io a fare quelle azioni. Rafa, per le caratteristiche che ha, passatemi il gioco di mix, è un mix tra Neymar e Mbappé. Ma sto parlando delle caratteristiche. La cosa è che se gioca come sta giocando ultimamente, sta facendo la differenza, si avvicina a quella roba lì”.

Foto: sito Milan