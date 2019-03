Florenzi, le lacrime al triplice fischio e l’abbraccio di Casillas

Alessandro Florenzi è il protagonista in negativo della serata nera della Roma. Il laterale giallorosso trattiene in piena area Fernando al 115′ e provoca il rigore che condanna la squadra di Di Francesco all’eliminazione dalla Champions per mano del Porto. A fine partita lo stesso Florenzi non riesce a trattenere la delusione e scoppia in lacrime. In suo aiuto arrivano Pellegrini e De Rossi, ma soprattutto l’avversario Casillas, che lo consola con un abbraccio.

Foto: Twitter