Florenzi lancia la Roma: “Può puntare allo scudetto, ma molto dipenderà dalla Champions”

24/11/2026 | 10:22:13

Alessandro Florenzi, doppio ex di Roma e Paris Saint-Germain, ha parlato pagine a La Gazzetta dello Sport la sfida tra le due squadre, soffermandosi soprattutto sulle ambizioni della formazione giallorossa e sul lavoro di Gian Piero Gasperini. L’ex calciatore ha elogiato la capacità dell’allenatore di trasmettere rapidamente la propria identità: “Il merito più grande di Gasperini è essere riuscito a portare la sua filosofia in così poco tempo, una cosa formidabile. Riportare la Roma in Champions è stato importante tanto quanto dare un’identità così forte in così poco tempo. E mi piace il fatto che non cambia mai, a prescindere dall’avversario che si trova di fronte”. Secondo Florenzi, anche a Parigi la Roma dovrà mantenere il proprio atteggiamento: “Penso proprio di sì, non mi aspetto che vada a Parigi per chiudersi. La Roma non si snatura mai. Può essere un rischio, ma bisogna andare a giocare lì senza paura. Magari perdi lo stesso, ma almeno lo fai con la tua identità”. Spazio poi alle possibilità di lottare per lo scudetto. Florenzi individua nella Champions League un fattore determinante per il cammino in campionato: “Secondo me dipende tanto dalla Champions League. Sarò matto, ma se a gennaio la Roma fosse fuori dalla coppa non sarei così dispiaciuto. Lo dico perché ci sono passato anche io: al Milan abbiamo vinto lo scudetto perché siamo usciti dalla Champions. È una competizione che toglie tanto a livello fisico e mentale, tra stress e viaggi. Uscire non è mai bello, ma se poi quelle forze le convogli sul campionato, la cosa ti aiuta”. Infine, alla domanda su quale giocatore del PSG porterebbe nella Capitale, l’ex giallorosso ha indicato Khvicha Kvaratskhelia: “Kvara sarebbe perfetto, vederlo lì a sinistra con la Roma sarebbe eccezionale. Altrimenti Dembélé, che è tanta roba. Ma sono sincero, anche Mendes come quinto di sinistra non mi dispiacerebbe affatto”.

foto: x Roma