Florenzi, l’agente: “Il Valencia lo segue da tanto, è la scelta migliore. Ora deve pensare solo a giocare”

Alessandro Lucci, agente di Alessandro Florenzi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partenza del capitano della Roma verso la Spagna per firmare con il Valencia: “Alessandro è tranquillo e sereno, la cosa più importante è questa. Le parole non hanno tanto significato, pensiamo al presente e questa è stata la scelta migliore per tutti”.

È stata un’operazione lampo?

“No. La trattativa parte da lontano, il Valencia lo segue da tanto”.

Perché solo in prestito secco fino a giugno?

“Adesso deve pensare a giocare e basta, poi parleremo della nuova formula. Addio o arrivederci? È sempre un arrivederci nella vita”.

Foto: Roma Twitter