Florenzi: “La fascia da capitano? Una responsabilità e un grande orgoglio. Con Santon…”

Alessandro Florenzi, terzino della Roma, ha risposto ad alcune dei domande dei tifosi attraverso diverse storie Instagram apparse sul profilo della società giallorossa: “Meglio il mio gol al Barcellona o batterli 3-0? Sono due emozioni secondo me un po’ differenti. Sicuramente il gol col Barcellona mi ha dato grande felicità, ma nulla è in confronto all’emozioni che abbiamo vissuto quella sera contro il Barcellona nel 3 a 0. Serie Tv preferita? La casa di carta. Il compagno più divertente? Anche questa è una scelta difficile. Ci sono tanti personaggi nel mondo Roma ma quello con il quale mi diverto di più è Davide Santon. Come mi sento quando indosso la fascia da capitano? Sicuramente è una responsabilità ma è anche un grande orgoglio difendere i colori di Roma e farlo da capitano è veramente bello. Il numero 24? E’ fortunato perché è il giorno in cui ho conosciuto mia moglie e ci siamo fidanzati. So che mi porterà ancora tanta fortuna”.

Foto: Twitter personale Florenzi