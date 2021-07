Florenzi: “It’s coming home? Gli inglesi hanno sbagliato consonante. It’s coming Rome”

Intervistato da Rai Sport, l’esterno del PSG e della Nazionale, Alessandro Florenzi, ha parlato degli europei e del successo.

Queste le sue parole: “Che emozione immensa. Ero pronto per il sesto rigore ma non è servito per fortuna. Sono felice, ho contribuito come ho potuto, avevo detto al mister che per la finale ce l’avrei fatta e così è stato a che se per pochi minuti. It’s coming home? Gli inglesi hanno sbagliato una consonante. La coppa it’s coming Rome”.

Foto: Sito Roma