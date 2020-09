Dopo il prestito al Valencia, il futuro di Alessandro Florenzi potrebbe essere in Francia. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Psg starebbero per trovare l’accordo con la Roma per portare a Parigi il terzino italiano. Florenzi si trasferirebbe in Ligue 1 in prestito con probabile diritto di riscatto per i francesi.

Foto: Twitter ufficiale Roma