Florenzi: “Futuro? Io per il Milan ci sarò sempre”

24/05/2025 | 23:20:24

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il terzino del Milan, Alessandro Florenzi, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro il Monza: “Non c’è bisogno adesso di pensare a me, ma al rimettere il Milan in carreggiata verso un obiettivo. Il tasto da toccare non sono io, ci sarò sempre per il Milan: da domani, dobbiamo riportare la squadra a dove compete”.

Sulla stagione: “Quando ci sono stagioni che nascono male e terminano peggio è difficile. Ci sono delle responsabilità e vanno divise, a partire da me. Sappiamo quello che dovremo non sbagliare il prossimo anno: il Milan è una cosa seria, ci metto io la faccia quasi a scusarmi per la stagione fatta. I tifosi e la società non meritano una classifica così”.

Infine: “Abbiamo una qualità per stare su, poi è ovvio che la classifica parli. C’è da fare di più, si deve ripartire dagli uomini e da chi ha voglia di combattere. Penso lo meriti il Milan”.

Foto: Instagram Florenzi