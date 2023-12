Florenzi: “Fischi per Leao? Ha le spalle forti per prenderseli”

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, è stato intervistato da Dazn al termine del match contro il Sassuolo, vinto dai rossoneri per 1-0 grazie alla rete di Christian Pulisic. “Oggi c’è una grande vittoria davanti ai tifosi. A fine partita c’è un urlo perché tutti volevamo questa vittoria e sapevamo quanto fosse fondamentale per noi, per il Milan e per questi tifosi che anche oggi ci hanno sostenuto. Quel cerchio è per noi, per dire che ogni volta che usciamo dal campo con la lingua di fuori non possiamo guardarci dietro con amarezza, al di là del risultato. Oggi siamo usciti con la lingua di fuori, contenti, soddisfatti e consapevoli di aver dato tutto. Questo è un grande punto di forza”.

Su Pioli: “Il mister ha l’esperienza tale per farsi scivolare tutto, come succede a molti giocatori esperti, me in primis. Quando sono fondate e costruttive sono sempre accette, ma noi ci siamo chiusi e dobbiamo essere bravi a non far entrare nessuno dentro il gruppo. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada e poi ovviamente vincere le partite”.