Florenzi: “Emozione positiva per questa partita. Sulla mia posizione in campo…”

Alessandro Florenzi, giocatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara tra i rossoneri e la Lazio. Di seguito le sue parole.

Su Milan-Lazio

“Che emozioni mi trasmette questa partita? Un’emozione sicuramente positiva, ma è sempre una partita di calcio e la vivo col sorriso e positività. Speriamo di fare una bella partita e portare a casa punti importanti”.

Sulla sua posizione in campo

“Posizione conservativa? Dipende da tanti fattori, dalle partite, da uno come vede il calcio. Può essere una scelta più conservativa o più d’attacco, non c’è problema per me”.

Foto: Instagram Florenzi