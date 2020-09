Florenzi: “E’ bello tornare in Nazionale. Il mister continua a darmi fiducia”

Alessandro Florenzi, ieri in conferenza stampa, ha parlato in vista della gara di questa sera contro la Bosnia. Queste le parole dal ritiro dell’Italia: “Domani per me, come per tutta la squadra, non sarà bello giocare e cantare l’inno da soli e non cantarlo insieme a tutto il pubblico. Però è sicuramente un grande orgoglio essere qui a difendere la Nazionale. Il mister mi ha dato e continua a darmi tanta fiducia. Il futuro sinceramente lo penserò quando finiranno queste due partite. Dzeko? Per me domani Edin sarà un avversario, lo saluterò prima e dopo ma nel campo se ci sarà da dargli una scarpata gliela darò e penso che anche lui farà altrettanto con me.”

Foto: twitter Italia