Florenzi alla prima con il Psg: “Deluso dal risultato, ma pensiamo alla prossima battaglia”

Dopo l’esordio in Ligue 1 da titolare con la maglia del Psg nella sconfitta contro il Marsiglia, Alessandro Florenzi ha rilasciato – in perfetto francese – via Twitter le sue prime impressioni della sua nuova avventura: “Grazie Parigi per la tua accoglienza e il tuo calore. Essere qui è un grande onore! Deluso dal risultato ma bisogna alzarsi velocemente e pensare già alla prossima battaglia!”

Foto: Twitter personale