Florenzi al Milan, i primi scatti rossoneri

Inizia una nuova era per Alessandro Florenzi. Dopo la breve ma intensa parentesi al Paris Saint-Germain, l’esterno romano è pronto per l’avventura al Milan. In merito, il club rossonero, tramite il proprio profilo Twitter, ha lanciato il seguente messaggio:

“L’inizio di un nuovo capitolo, giusto?”. Domanda che accompagna le prime immagini del calciatore con la maglia del Diavolo.

Foto: Twitter Milan