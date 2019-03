Florentino il pluridecorato vittima del suo delirio d’onnipotenza

Funziona spesso, se non sempre, così. Quando pensi di essere invincibile, di indovinare tutte le mosse, di non avere rivali, caschi e ti fai male di brutto. Florentino Perez il pluridecorato ha avuto indubbi meriti nella recente epopea del Real: Champions su Champions, scelte vincenti, bacheca ricchissima, sembrava imbattibile. Ma dalla scorsa estate è andato in caduta libera, ha rinviato scelte, non ha preso un allenatore vero, ha fatto mercato al risparmio e ha forse pensato che tutti i traghettatori sarebbero stati come Zidane. impossibile. È proprio dall’addio a sorpresa di Zizou avrebbe dovuto aprire gli occhi e fare il presidente decisionista a 360 gradi. Nulla. Florentino ha colpevolmente pensato che il nome Real gli avrebbe garantito successi e gloria a prescindere. Il sul delirio d’onnipotenza è stato pagato a carissimo prezzo.

Foto: sito ufficiale Real Madrid