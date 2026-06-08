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Florentino Perez: “Volevo difendere il Real Madrid. Enrique Riquelme un buon avversario? Non lo conosco”

08/06/2026 | 10:57:45

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Il presidente del Real Madrid Florentino Perez, ha parlato ai microfoni di El Chiringuito TV. Queste le sue parole sulle elezioni:
“Ho ricevuto voti in ogni seggio elettorale e da persone di tutte le età. Chiunque sappia di cosa parla mi apprezza. Non sono qui per ingaggiare questo o quello… Questo succedeva 26 anni fa, ma non adesso. Voglio che la gente voti per me per quello che ho fatto e per la fiducia che infondo, come si è potuto constatare. Volevo difendere il Real Madrid, e ora lo difenderò con tutta l’anima contro tutti coloro che vogliono arrivare con mezzi illeciti a usurpare il club, che appartiene a tutti i suoi membri. Enrique Riquelme un buon avversario? Non lo so, non lo conosco”.
Foto: sito Real Madrid